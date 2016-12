Profugo viaggia 400 km sotto un tir: "Ho speso 900 euro per provare a raggiungere la Francia"

Frosinone, giovane profugo viaggia 400 km legato sotto un tir 1 di 2 Frosinone, giovane profugo viaggia 400 km legato sotto un tir 2 di 2 Frosinone, giovane profugo viaggia 400 km legato sotto un tir leggi dopo slideshow ingrandisci

"Sogno una vita sicura, senza pericoli" - "Ho 18 anni - ha spiegato il cittadino afghano -. Sono partito da solo dalla Grecia alla volta dell'Italia, ma non voglio restare qui. Ero diretto in Francia, a Parigi, ho i miei amici lì. I miei fratelli e mia madre si trovano invece in Svizzera. E' stato duro viaggiare così a lungo, 22 ore, senza cibo né acqua, senza dormire".



Il 18enne ha poi raccontato il suo viaggio: "Sono fuggito da Kabul dieci mesi fa, ho attraversato l'Iran, la Turchia, spesso viaggiando a piedi. Sono stato in un campo a Idomeni, in Grecia, per sei mesi, e in nave ho raggiunto l'Italia. Ho contattato e pagato una persona, sono rimasto legato sotto al Tir anche durante il viaggio verso l'Italia, ho pagato per questo 900 euro".



Il sogno era raggiungere, come detto, la Francia: "Quello che ho vissuto nella mia vita è stato molto più pericoloso di questo viaggio, in Afghanistan c'è la guerra civile e vorrei imparare il francese e ottenere documenti francesi. Voglio una vita sicura, in un mondo senza pericoli".



Il ragazzo sarà ora espulso - Il giovane ha rifiutato la possibilità di fare richiesta di asilo e per lui sono state avviate le procedure di espulsione.



Un altro episodio a Terni - Un altro ragazzo, un 18enne afghano, è stato scoperto, a Terni, dalla polizia mentre, nascosto sotto il rimorchio di un autoarticolato proveniente dalla Grecia e diretto a Civitavecchia, tentava di raggiungere la Francia. Il diciottenne, una volta scoperto, ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato dalla volante intervenuta e accompagnato in questura.



Stando a quanto emerso, il ragazzo, è stato scoperto nella notte in un'area di servizio lungo il raccordo Terni-Orte, quando l'autista del camion, ignaro della sua presenza, ha deciso di fare una sosta. Un passante si è accorto allora del diciottenne, sdraiato in prossimità del paraurti posteriore.