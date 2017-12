Un principio di incendio si è sviluppato all'ospedale Fatebenefratelli di Roma: le fiamme sono partite da un bagno al pianterreno dell'edificio dell'Isola Tiberina, dove sono arrivati per i soccorsi uomini e mezzi dei vigili del fuoco. L'incendio è stato subito circoscritto, inizalmente era stata diffusa la notizia dell'evacuazione di alcuni pazienti ma la direzione sanitaria dell'ospedale ha poi smentito.

"Nessun paziente è stato evacuato", ha fatto sapere ufficialmente l'ospedale. "L'episodio era circoscritto - proseguono - a un'area in cui non ci sono né pazienti né ricoverati, ma si tratta di un'area tecnica. Il fumo ha immediatamente fatto attivare i circuiti antincendio, facendo scattare le misure di sicurezza. La procedura si è svolta in modo regolare, grazie alla squadra tecnica dell'ospedale che è immediatamente intervenuta".