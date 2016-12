23:37 - In una nota il Vicariato esprime "dolore e sconcerto per lo stato di fermo del sacerdote romano, don Alessandro De Rossi, su mandato della magistratura argentina" per abusi sessuali su minori. I fatti risalgono a quando il sacerdote era missionario nel Paese sudamericano, da dove era tornato all'inizio del 2013 per motivi di salute". Nella nota viene espressa "piena fiducia" nella magistratura italiana.