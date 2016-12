Prefetto Roma: uscire se necessario

"Lanciamo un appello: si esca di casa per lavoro o per situazioni importanti". L'esortazione viene dal prefetto di Roma dopo l'allerta meteo di giovedì nella Capitale. Giuseppe Pecoraro aggiunge: "Il mio consiglio, ove non ci siano queste motivazioni, è che si può rinviare". Si consiglia inoltre di "non andare nei garage" in una giornata dove Roma potrebbe vivere "una situazione eccezionale che, almeno sul piano delle previsioni, è senza precedenti".