Post-sisma, ancora in campo 850 militari dell'Esercito italiano

Sono oltre 850 i soldati dell'Esercito italiano e circa 200 i mezzi, fra cui quelli per il movimento terra, torri di illuminazione, camion per il trasporto detriti, in campo nei territori colpiti dal terremoto. Mezzi del Reggimento Genio entrati in azione già dalle prime fasi dell`emergenza e che stanno contribuendo a ripristinare la viabilità e a realizzare percorsi alternativi, tra cui un ponte a Retrosi, frazione di Amatrice.