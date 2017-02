Polizze intestate alla Raggi, per la Procura non c'è reato

Sono due le polizze vita stipulate da Salvatore Romeo con beneficiario il sindaco di Roma Virginia Raggi. Una da 30mila euro, stipulata nel gennaio 2016 e priva di scadenza, l'altra da 3mila euro con scadenza nel 2019. Per la Procura non costituirebbero fatto penalmente rilevante in quanto non emergerebbe un'utilità corruttiva. Si tratta infatti di polizze da investimento che non presuppongo la controfirma del beneficiario.