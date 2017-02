Polizza a sindaco Raggi, Romeo: non parlo, sto organizzando difesa

"Per ora non parlo, sto organizzando una difesa". Lo ha detto all'Ansa Salvatore Romeo, ex capo della segreteria politica di Virginia Raggi, che avrebbe intestato una polizza vita da 30 mila euro alla futura sindaca nel gennaio 2016, quando lei era tra i candidati M5S. Giovedì Raggi è stata interrogata per otto ore sul caso Marra dai pm di Roma, che l'hanno indagata per abuso d'ufficio e falso, e le è stato chiesto anche della polizza.