Pisnoli ai domiciliari, su Instagram una foto di lei in manette con l'ultimo fidanzato

16:30 - E' appena finita agli arresti domiciliari per un'inchiesta su un imprenditore romano sequestrato e seviziato per ore. E ora su Instagram viene postata una sua foto in manette insieme all'attuale fidanzato. Nell'immagine Tamara Pisnoli, ex moglie del calciatore della Roma Daniele De Rossi, è con il milionario francese Arnaud Mimran, la sua nuova fiamma, e i due sono legati appunto da un paio di manette.

Nella didascalia si legge "Always with you". Sembra che il milionario abbia voluto manifestare in questo modo di essere vicino alla sua compagna, ma quell'immagine non è stata accolta con grande favore dagli utenti della community e i commenti che sono arrivati non sono particolarmente positivi. Anche se va precisato che lo scatto non è stato fatto "per l'occasione". I due l'hanno realizzato tempo fa e Arnaud ha pensato di postarlo ora proprio per mandare un messaggio alla sua fidanzata.