Pillola giorno dopo, no ricetta

Per acquistare la pillola del giorno dopo, se si è maggiorenni, non servirà più la prescrizione medica. L'obbligo di ricetta non ripetibile rimane invece per le minorenni. E' quanto prevede la determina dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 3 marzo e in vigore dal 4, come rende noto Federfarma dal suo sito.