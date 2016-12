Piede mozzato, identificata vittima dell'Aniene: è un ultrà della Lazio

Sarebbe stato identificato l'uomo al quale apparteneva il piede sinistro trovato tre giorni fa a Roma vicino all'argine del fiume Aniene. Dovrebbe trattarsi (in attesa dell'esame del Dna) di Gabriele Di Ponto, 36 anni, ultrà della Lazio e pregiudicato per droga. Secondo indiscrezioni, potrebbe essere stato ucciso e fatto a pezzi con una sega, per un contrasto legato allo spaccio.