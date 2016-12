Picchia la madre e rischia linciaggio vicino Roma: arrestato

Al culmine di una lite ha picchiato la madre 75enne rompendole tre costole, ma ha rischiato il linciaggio da parte dei cittadini della zona. E' accaduto a Tivoli Terme, vicino Roma. L'uomo, un 44enne con precedenti per droga, è stato arrestato dai carabinieri. La vittima è invece ricoverata in ospedale. A quanto ricostruito dai militari, non era la prima volta che aggrediva la donna.