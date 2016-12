Pensioni, i sindacati scendono in piazza: "Cambiare la legge Fornero"

I sindacati scendono in piazza uniti per chiedere di cambiare la legge Fornero sulle pensioni, rendendo meno rigidi i criteri per l'uscita. Le manifestazioni di Cgil-Cisl-Uil si tengono a Roma, Napoli e Venezia. Le sigle sindacali chiedono al governo "flessibilità per tutti" e "rispetto per la fatica e i lavori diversi".

Napoli, sindacati in piazza contro la legge Fornero Un momento della manifestazione di Cgil-Cisl-Uil per chiedere la riforma della legge Fornero sulle pensioni

Furlan: "41 anni di contributi bastano" - "Siamo qui per dire al governo di cambiare la legge Fornero" e "ci possono essere varie proposte" ad esempio "combinare contributi ed età anagrafica o stabilire che dopo 41 anni di contributi si può andare in pensione". Così il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, aprendo la manifestazione unitaria per una modifica delle regole sull'uscita dal lavoro. "La proposta che manca" per una revisione della normativa "è quella indispensabile, quella del governo". Furlan avverte: "Noi andremo avanti fino a schiodare il governo".



Il 19/5 nuova manifestazione su rivalutazione - "Un'iniziativa unitaria sulla rivalutazione delle pensioni". E' la nuova mobilitazione annunciata dalla Furlan. I sindacati dei pensionati sono quindi già pronti ad un'altra manifestazione che dovrebbe essere fissata a Roma per il 19 maggio. Per i sindacati il decreto sull'indicizzazione infatti non basta.