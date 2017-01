Pedofilia, Papa ai vescovi: su questo peccato tolleranza zero

"Anche la Chiesa piange con amarezza questo peccato", gli atti di pedofilia dei preti. Così Papa Francesco in una lettera inviata ai vescovi nella Festa dei Santi Innocenti il 28 dicembre. "Troviamo il coraggio per promuovere tutti i mezzi necessari e proteggere in tutto la vita dei nostri bambini perché tali crimini non si ripetano più - è il suo invito -. Facciamo nostra chiaramente e lealmente la consegna 'tolleranza zero' in questo ambito".