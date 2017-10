Pedofilia, cardinal Parolin: "Abusare dei bambini è un sacrilegio"

"Disprezzare l'infanzia e abusare dei bambini è per i cristiani non solo un crimine, ma anche, come ha affermato Papa Francesco, un sacrilegio, cioè una profanazione di ciò che è sacro, la presenza di Dio in ogni essere umano". Lo ha sottolineato il segretario di Stato Vaticano, il card. Pietro Parolin, nel suo intervento al congresso internazionale "Child Dignity in the Digital World" all'Università Gregoriana.