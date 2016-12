Pedofilia: 75 arresti in 25 Paesi Ue, sette dei quali in Italia

Settantacinque persone sono state arrestate per pedofilia in 25 Paesi europei dalle polizie locali in collaborazione con Europol. Sette di loro sono italiane: ultra 50enni insospettabili, incensurati, sorpresi a produrre, diffondere e condividere ingenti quantità di materiale pedopornografico. Centinaia i sequestri di audio e video. L'operazione ha portato alla luce un vasto network con circuiti dedicati e rigide modalità di affiliazione.