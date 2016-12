Paura a Roma: donna si barrica in casa e apre gas, palazzo evacuato

Momenti di paura in un palazzo di Roma, dove una donna si è barricata nel suo appartamento e ha aperto il gas. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e carabinieri, che hanno evacuato l'edificio a scopo precauzionale, togliendo subito il gas. La donna, che sarebbe in cura per problemi psichici, ha aperto la porta poco dopo ed è stata sottoposta a Trattamento sanitario obbligatorio.