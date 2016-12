5 aprile 2015 Pasqua, in migliaia sotto la pioggia per assistere alla messa in San Pietro Il maltempo non ha dunque fermato i fedeli pronti ad affrontare le intemperie per seguire la cerimonia celebrata dal Pontefice Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:41 - Una distesa di ombrelli e impermeabili colorati: così Piazza San Pietro per la messa pasquale di Papa Francesco e il messaggio Urbi et Orbi. La pioggia non ha dunque fermato le migliaia di fedeli pronti ad affrontare il brutto tempo per seguire la cerimonia celebrata dal Pontefice. La funzione è stata preceduta da un omaggio tenuto dall'esercito italiano.