Parla male dell'ex marito al figlio: condannata a risarcire 30 mila euro

ETERNO FINCHEʼ DURA Divorzio breve, boom di richieste tra gli over 65

Sono sempre di più gli anziani che si dicono addio e rompono il loro matrimonio in tarda età, dopo tanti anni di convivenza. Con l'entrata in vigore del divorzio breve il 26 maggio 2015 c'è stata infatti un'impennata di richieste tra gli over 65 che rappresentano il 20% del totale.