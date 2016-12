Parentopoli, Ama: via al licenziamento di 34 dipendenti della municipalizzata

Il Consiglio di amministrazione di Ama, l'azienda municipalizzata di Roma per lo smaltimento dei rifiuti, ha dato il via al licenziamento di 34 dipendenti assunti attraverso la cosiddetta "Parentopoli". Si tratta di amministrativi assunti nel 2008 a chiamata diretta tuttora in organico. La sentenza della "Parentopoli" in Ama ha portato, il 27 maggio, alla condanna dell'ex a.d. Franco Panzironi a 5 anni e 3 mesi di reclusione.