Parentopoli Ama,Marino:licenzieremo

Dopo la sentenza che condanna i dirigenti di Ama per "assunzioni arbitrarie e clientelari", il sindaco di Roma Ignazio Marino ha affermato che la municipalizzata della nettezza urbana "dovrà procedere, come è giusto che sia e come impone la legge, ai licenziamenti del personale". La sentenza della "Parentopoli" in Ama ha portato, il 27 maggio, alla condanna dell'ex ad Franco Panzironi a 5 anni e 3 mesi di reclusione e di altri tre manager.