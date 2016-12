Parentopoli Ama:5 anni a Panzironi

Franco Panzironi, già arrestato per la vicenda Mafia Capitale ed ex ad di Ama, è stato condannato a 5 anni e tre mesi di reclusione in relazione alla cosiddetta Parentopoli nell'Azienda Municipalizzata Ambiente del Comune di Roma. I giudici hanno anche disposto altre tre condanne e quattro assoluzioni per ex dirigenti della società.