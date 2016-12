Papa: via le incrostazioni mondane

Papa Francesco prega all'Angelus perché tutti noi possiamo "ripulire le nostre scelte dalle incrostazioni mondane e dalle paure". L'invocazione del Santo Padre è rivolta alla Madonna perché "ci aiuti ad andare sempre a Gesù per sperimentare la libertà che egli ci offre". Inoltre, il pontefice prega per l'Ucraina, esprimendo "profonda preoccupazione" e lanciando un appello "affinché si rispettino gli impegni" per arrivare alla pace.