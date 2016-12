Papa: "Trovare soluzione per Libia"

11:03 - Nel corso dell'udienza generale in Vaticano, Papa Francesco ha messo al centro del suo discorso la politica internazionale. "Preghiamo per la pace in Medio oriente e nel Nord Africa - ha detto -, ricordando tutti i defunti, i feriti, i profughi. Possa la comunità internazionale trovare soluzioni pacifiche alla difficile situazione in Libia". Il Pontefice ha anche auspicato la pace in Ucraina e rivolto una preghiera per i cristiani copti uccisi dall'Isis.

