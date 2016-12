Papa: sviluppo sia equo e inclusivo

"La sfida globale della nostra epoca è la riforma del modello di sviluppo: sia equo, inclusivo e sostenibile". Lo ha detto Papa Francesco nella sua prima udienza generale dopo il rientro dalla missione in Africa. "E' uno scandalo e una vergogna per l'umanità vedere convivere ricchezza e miseria. E succede anche qui", ha aggiunto il Pontefice in piazza San Pietro.