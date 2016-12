Papa: "Suore Yemen martiri di oggi"

Papa Francesco rende omaggio alle quattro suore di madre Teresa uccise in Yemen definendole "i martiri di oggi" e di loro dice: "E non sono copertine dei giornali, non sono notizie!". Così ricorda, all'Angelus, la tragedia delle quattro religiose che assistevano anziani, assassinate insieme ad altre 12 persone. "Queste donne offrono il loro sangue per la chiesa", ha aggiunto dicendo che sono vittime anche "dell'indifferenza di questa globalizzazione".