Papa: "Solo una Chiesa svincolata da potere e denaro è libera"

"Solo una Chiesa svincolata da potere e denaro, libera da trionfalismi e clericalismi, testimonia in modo credibile che Cristo libera l'uomo". Così Papa Francesco è intervenuto al Cammino neocatecumenale, aggiungendo: "Per andare bisogna essere leggeri. Per annunciare bisogna rinunciare. Solo una Chiesa che rinuncia al mondo annuncia bene il Signore. Chi, per amore di Cristo, rinuncia alle cose che passano, abbraccia questo grande tesoro: la libertà".