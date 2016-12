Papa, "significativo abbraccio" con ex-prostitute e transessuali

Papa Francesco , in occasione dell'udienza giubilare in piazza San Pietro, ha avuto una "significativo abbraccio" con un gruppo di cinquanta donne e transessuali, provenienti da dieci Paesi, che hanno vissuto la tragedia della prostituzione , vittime della tratta. "Anche le donne costrette a prostituirsi - si legge sul quotidiano della Santa Sede - hanno qualcosa di bello dentro da condividere e da presentare al Pontefice".

A sostenere le vittime della tratta nel loro sforzo di ritrovare una vita libera è l'associazione Rabbunì, che opera nella zona di Reggio Emilia ed è diretta da don Daniele Simonazzi. "In questi anni - racconta don Daniele all'Osservatore Romano - abbiamo incontrato tantissime ragazze: una parte di loro sta continuando il proprio cammino con noi o lo ha concluso ottenendo la propria autonomia e, in qualche caso, tornando in patria. Abbiamo incontrato anche le loro famiglie e i loro popoli, in particolare quello albanese, quello nigeriano e, più recentemente, quello romeno".