Papa: "Servono sforzi su Ebola"

11:12 - Udienza generale per Papa Francesco in Vaticano. Il Pontefice ha rinnovato il suo appello per la lotta alla diffusione del virus Ebola. "La Comunità internazionale metta in atto ogni necessario sforzo per debellare questo virus - ha detto -, alleviando concretamente i disagi e le sofferenze di quanti sono così duramente provati". Francesco ha poi invitato ad alzare la mano chi, tra i 30mila presenti, fosse "non peccatore": tutti sono rimasti immobili.