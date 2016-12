Papa, Qn replica a medico Fukushima

"Il professor Fukushima ha impiegato tre giorni a smentire una notizia che non abbiamo mai dato. Il Quotidiano Nazionale ha riferito che è stato chiamato in Vaticano per un consulto, non per una visita, e questo non fa certo di lui il medico curante del Santo Padre". Così il direttore di Qn, Andrea Cangini, ha replicato alle dichiarazioni del chirurgo. Fukushima ha detto di aver visto il Pontefice solo una volta, non per finalità di carattere clinico.