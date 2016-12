Papa: preservarsi dalla corruzione

Papa Francesco sollecita i cristiani a "non svilirsi", a "non annacquare la loro dignità" e quindi a "preservarsi dal rischio della corruzione". Il Santo Padre lo ha detto nell'omelia della messa del Corpus Domini, precisando: "Noi ci disgreghiamo quando non viviamo la fraternità, quando gareggiamo per occupare i primi posti, quando facciamo gli arrampicatori".