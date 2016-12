Papa prega per viaggio a Strasburgo

18:33 - Papa Francesco ha pregato a lungo alla Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma per il buon esito del viaggio apostolico a Strasburgo davanti alle istituzioni europee. Il Santo Padre, come riferisce padre Lombardi, ha sostato per mezz'ora davanti all'immagine della Vergine "Salus Populi Romani" chiedendole la sua intercessione. Ha inoltre deposto davanti alla statua "un omaggio floreale con i colori europei, di rose gialle e azzurre".