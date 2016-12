Papa: poveri sono centro del Vangelo, è peccato non aiutarli

"Il Signore ce lo chiede: dinanzi ai tanti Lazzaro che vediamo siamo chiamati a inquietarci, a trovare vie per aiutare, senza delegare sempre ad altri". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa per il Giubileo dei catechisti. "Il tempo per soccorrere gli altri è tempo donato a Gesù: è il nostro tesoro in cielo, che ci procuriamo qui sulla Terra. I poveri non sono un'appendice del Vangelo, ma una pagina centrale", ha aggiunto.