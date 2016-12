Papa: poveri pagano cambio clima

"Non possiamo dimenticare le gravi implicazioni sociali dei cambiamenti climatici: sono i più poveri a patirne con maggiore durezza le conseguenze". Per questo Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti al meeting sui mutamenti climatici "un pressante invito" affinché "ai tavoli in cui si cerca il modo per risolvere l'unica e complessa crisi socio-ambientale possano far udire la propria voce i più poveri".