Papa porta Gesù Bambino in presepe

23:35 - Al termine della messa della notte di Natale nella basilica vaticana, mentre risuonavano le note dell'Adeste Fideles e di altri canti natalizi, papa Francesco ha preso la statua del Gesù Bambino e ha percorso in processione la navata centrale per portarla nel presepe in fondo alla basilica, nella Cappella della Presentazione. Qui sono stati deposti anche i mazzi di fiori recati dai bambini in abiti tradizionali, provenienti dai diversi continenti.