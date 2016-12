Papa: non ci sono leader a vita

"Tutti i servizi nella Chiesa è conveniente che abbiano una scadenza, non ci sono leader a vita, questo avviene nei Paesi dove c'è la dittatura". Lo ha detto papa Francesco . "La grande tentazione per i leader, ma io preferisco il termine servitori, è di credersi indispensabili qualunque sia l'incarico. Il demonio li porta a volere essere quelli che comandano, quelli che sono al centro", ha poi aggiunto.

"L'unico insostituibile nella Chiesa è lo Spirito Santo e l'unico Signore è Gesù Cristo". "La storia ci ha divisi, Gesù aiutaci ad andare sulla strada dell'unità o di questa diversità riconciliata", ha detto il Papa in piazza San Pietro per la preghiera ecumenica organizzata dal movimento Rinnovamento Nello Spirito. "Signore - è ancora l'invocazione di Papa Francesco - Tu sempre fai quello che hai promesso: dacci unità a tutti i cristiani".



"Se la Chiesa si ferma si corrompe" - "Se i movimenti della Chiesa si fermano si corrompono. Il fiume deve perdersi nell'oceano se diventa fermo si corrompe" e la Chiesa "se non finisce nell'oceano di Dio lavora per se stessa e questo non è di Gesù Cristo ma del maligno, del padre della menzogna".