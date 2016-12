Papa:mondanità ci distoglie da Dio

13:01 - "Cristo bussa alla nostra porta", "passa" nelle nostre vite, e a Natale, come ogni giorno, dobbiamo essere "liberi da ogni mondanità e pronti ad accoglierlo". Così il Papa prima dell'Angelus. "Quante volte Dio ci manda un angelo e quante volte non ce ne rendiamo conto perché siamo presi da pensieri, affari e in questi giorni anche dai preparativi del Natale, da non accorgerci di colui che bussa alla nostra porta chiedendo accoglienza", aggiunge.