Papa:missionario non fa proselitismo come un tifoso per la squadra

"Quando un missionario, un cristiano va ad annunciare Gesù non va a fare proselitismo come se fosse un tifoso che cerca per la sua squadra più aderenti". Lo ha detto il Papa prima della preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro. "Il messaggio centrale di ogni missione cristiana è l'annuncio che il regno di Dio è vicino, è in mezzo a noi", ha poi ribadito.