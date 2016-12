Papa: misericordia contro la guerra

Ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, ricevuti in udienza in Vaticano nell'Aula Paolo VI, il Papa ha detto: "Quante guarigioni fa una carezza misericordiosa". E ha aggiunto: "Di un po' di misericordia abbiamo bisogno tutti. Lasciamoci coinvolgere dal Giubileo in modo da rinnovare il tessuto di tutta la nostra società, rendendola più giusta e solidale soprattutto in questa terza mondiale scoppiata a pezzi nel mondo".