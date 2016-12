Papa: mai dimenticare l'Olocausto

"Il 16 ottobre 1943, oltre mille uomini, donne e bambini della comunità ebraica di Roma furono deportati ad Auschwitz. Desidero ricordarli col cuore, in modo particolare: le loro sofferenze, le loro angosce, le loro lacrime non devono mai essere dimenticate". Così papa Francesco nel suo discorso alla sinagoga di Roma. "Il passato ci deve servire da lezione per il presente e per il futuro", ha aggiunto.