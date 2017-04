Via Crucis blindata al Colosseo, Papa: "Vergogna per guerre e naufragi"

Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 1 di 28 Ansa Ansa Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 2 di 28 Afp Afp Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 3 di 28 Afp Afp Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 4 di 28 Afp Afp Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 5 di 28 Afp Afp Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 6 di 28 Afp Afp Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 7 di 28 Afp Afp Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 8 di 28 Afp Afp Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 9 di 28 Afp Afp Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 10 di 28 Afp Afp Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 11 di 28 Afp Afp Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 12 di 28 Afp Afp Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 13 di 28 Afp Afp Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 14 di 28 Afp Afp Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 15 di 28 Afp Afp Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 16 di 28 Afp Afp Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 17 di 28 Afp Afp Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 18 di 28 Afp Afp Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 19 di 28 Afp Afp Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 20 di 28 Afp Afp Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 21 di 28 Afp Afp Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 22 di 28 Ansa Ansa Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 23 di 28 Ansa Ansa Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 24 di 28 Ansa Ansa Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 25 di 28 Ansa Ansa Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 26 di 28 Ansa Ansa Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 27 di 28 Ansa Ansa Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata 28 di 28 Ansa Ansa Papa Francesco, al Colosseo Via Crucis blindata leggi dopo slideshow ingrandisci

"Vergogna per il sangue innocente dei migranti" - "Vergogna per il sangue innocente che quotidianamente viene versato di donne, di bambini, di immigrati e di persone perseguitate per il colore della loro pelle, oppure per la loro appartenenza etnica e sociale, e per la loro fede in te", ha proseguito il Pontefice nella sua invocazione al termine della Via Crucis.



"Vergogna per tutti gli scandali della Chiesa" - "Vergogna - ha aggiunto il Papa - per tutte le volte che noi vescovi, sacerdoti, consacrati e consacrate, abbiamo scandalizzato e ferito il tuo corpo, la Chiesa, e abbiamo dimenticato il nostro primo amore, il nostro primo entusiasmo e la nostra totale disponibilità, lasciando arrugginire il nostro cuore e la nostra consacrazione".



L'incontro con la Raggi e le 14 stazioni - A portare la croce durante il rito, all'inizio del quale il Papa ha salutato e brevemente dialogato col sindaco Virginia Raggi, sono stati nelle 14 stazioni il cardinale vicario Agostino Vallini, una famiglia romana, un disabile in carrozzina con i suoi assistenti Unitalsi, due studentesse (una polacca e una italiana), due altri laici da Rimini. Poi esponenti di Paesi che il Papa visiterà nelle prossime settimane o mesi: tre suore dall'India; due suore e due laici dall'Africa (Burkina Faso e Repubblica Democratica del Congo); una famiglia dall'Egitto, due laici dal Portogallo; una famiglia dalla Colombia. Quindi due coniugi francesi, due laici dalla Cina e due frati francescani, uno argentino e uno israeliano, della Custodia di Terra Santa.



La biblista francese Anne-Marie Pelletier - Le meditazioni recavano quest'anno, per volontà del Pontefice, la firma della biblista francese Anne-Marie Pelletier, che ha vinto il Premio Ratzinger nel 2014. Profonde, da parte della Pelletier - la prima donna a scrivere le meditazioni della Via Crucis nel pontificato di Francesco, la quarta in assoluto -, le riflessioni teologiche, ma sotto le croce, scrive, "si tratta del nostro mondo, con tutte le sue cadute e i suoi dolori, i suoi appelli e le sue rivolte, tutto ciò che grida verso Dio, oggi, dalle terre di miseria o di guerra, nelle famiglie lacerate, nelle prigioni, sulle imbarcazioni sovraccariche di migranti".



Imponenti le misure di sicurezza - Il Colosseo è stato un sorvegliato speciale per ore, 3mila gli agenti schierati. In particolare, sono state allestite due aree di sicurezza, la zona è stata interdetta al traffico e la fermata della metro chiusa alle 13. Il piano di sicurezza ha previsto attorno all'Anfiteatro Flavio due aree concentriche chiuse ad ogni tipo di mezzo, con varchi d'accesso e controlli attraverso metal detector.