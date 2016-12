Papa: "La confessione non è un interrogatorio né una tortura"

Il confessionale "non è una sala di tortura" e la confessione "non è un interrogatorio". Lo ha detto papa Francesco nell'udienza giubilare dedicata alla riconciliazione. "Nessuno rimanga lontano da Dio - ha sottolineato il Pontefice - a causa di ostacoli posti dagli uomini. Questo vale anche per i confessori: per favore, non mettete ostacoli alle persone che vogliono riconciliarsi con Dio".