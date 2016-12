Papa incontra 20 ragazze salvate dalla prostituzione: "Vi chiedo perdono per male subìto"

"Io vi chiedo perdono per tutti quegli uomini che vi hanno fatto soffrire". Così papa Francesco che a sorpresa ha incontrato 20 donne liberate dalla schiavitù del racket della prostituzione, in una struttura romana della Comunità papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi. Sei provengono dalla Romania, quattro dall'Albania, sette dalla Nigeria e le altre da Tunisia, Italia e Ucraina. Hanno subìto gravi violenze fisiche e vivono protette.

Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 1 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 2 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 3 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 4 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 5 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 6 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 7 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 8 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 9 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 10 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 11 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 12 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 13 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 14 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 15 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 16 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 17 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 18 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 19 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 20 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute 21 di 21 Ansa Ansa Papa Francesco, visita a sorpresa a 20 ex prostitute leggi dopo slideshow ingrandisci

"Chiedo perdono per tutti quei cattolici e credenti che vi hanno sfruttato, abusato e violentato", ha detto ancora il Pontefice, spiegando che l'incontro gli servirà per "bastonare chi di dovere". "Vivete con speranza e gioia il futuro che vi attende", ha poi aggiunto.



Francesco, che è giunto dal Vaticano accompagnato dall'arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova evangelizzazione, si è intrattenuto per oltre un'ora con particolare affabilità, ascoltando le tristi esperienze delle ragazze e le ha incoraggiate a guardare avanti con fiducia.



"Se qualcuno ti dice che Cristo non è risorto, tu gli puoi dire che Cristo è risorto perché tu ne sei testimone", ha detto il Papa a una ragazza, Stefania, che gli ha raccontato la sua storia di giovane arrivata dalla Romania per fare la baby-sitter e finita sulla strada, costretta dagli aguzzini a prostituirsi.