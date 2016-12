8 marzo 2015 Papa in visita a Tor Bella Monaca: "Mafiosi sfruttano poveri per fare il lavoro sporco" "Senza lavoro né cibo, la gente è costretta a delinquere", ha detto il Pontefice Tweet google 0 Invia ad un amico

20:21 - "Quando la gente si sente accompagnata e ben voluta non cade nella rete dei cattivi, dei mafiosi che sfruttano la gente povera per farle fare il lavoro sporco. Poi se la polizia li trova, trova la povera gente e non i mafiosi che pagano la loro sicurezza, voi lo sapete". Lo ha detto Papa Francesco durante la visita alla parrocchia romana di Santa Maria Madre del Redentore, nel quartiere periferico di Tor Bella Monaca.

"La gente di Tor Bella Monaca - ha detto - è buona ma ha soltanto un difetto, lo stesso che avevano Gesù, Maria e Giuseppe: essere poveri, la povertà", ma "la differenza è che Giuseppe e Gesù avevano un lavoro mentre tanta gente non ha nemmeno da dar da mangiare ai figli e voi lo sapete".



In questa situazione di "ingiustizia", ha aggiunto, sta "il dramma" della gente "buona ma messa a dura prova dalla disoccupazione e così costretta a fare cose brutte perché la società non offre un'altra via".