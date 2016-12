Papa in partenza per America Latina

Papa Francesco si appresta a partire per il suo secondo viaggio apostolico in America Latina, dopo quello in Brasile del 2013. "Dal 5 al 13 luglio - ha annunciato lo stesso Pontefice dopo l'Angelus - parto per Ecuador, Bolivia e Paraguay. Chiedo a tutti voi di accompagnarmi con la preghiera, affinché il Signore benedica questo mio viaggio nel continente dell'America Latina a me tanto caro, come potete immaginare".