Papa: il perdono trasforma l'odio

"Ogni giorno abbiamo l'occasione per allenarci a perdonare, per vivere questo gesto tanto alto che avvicina l'uomo a Dio". Lo ha detto papa Francesco all'Angelus nella solennità di Santo Stefano. "Come il nostro Padre celeste, diventiamo anche noi misericordiosi, perché attraverso il perdono vinciamo il male con il bene, trasformiamo l'odio in amore e rendiamo così più pulito il mondo", ha aggiunto.