Papa:"Il mondo ha bisogno di famiglie, luogo di perdono e di comprensione"

"Non perdiamo la fiducia nella famiglia , luogo di comprensione e perdono. Il mondo e la Chiesa ne hanno più che mai bisogno". Lo ha detto Papa Francesco durante la messa per il Giubileo delle Famiglie . "Nell'anno della misericordia ogni famiglia cristiana deve diventare luogo privilegiato di questo pellegrinaggio in cui si sperimenta la gioia del perdono, essenza dell'amore che sa comprendere lo sbaglio e porvi rimedio", ha aggiunto il Pontefice.

"Nel pellegrinaggio della vita condividiamo anche il momento della preghiera. Cosa può esserci di più bello per un papà e una mamma di benedire i propri figli all'inizio della giornata e alla sua conclusione? Tracciare sulla loro fronte il segno della croce come nel giorno del Battesimo", ha proseguito.



"Non è forse questa la preghiera più semplice dei genitori nei confronti dei loro figli? - ha detto ancora il Pontefice - Benedirli, cioè affidarli al Signore, perché sia Lui la loro protezione e il sostegno nei vari momenti della giornata". "Come è importante per la famiglia - ha aggiunto - ritrovarsi anche in un breve momento di preghiera prima di prendere insieme i pasti, per ringraziare il Signore di questi doni, e per imparare a condividere quanto si è ricevuto con chi è maggiormente nel bisogno. Sono tutti piccoli gesti, che tuttavia esprimono il grande ruolo formativo che la famiglia possiede, nel pellegrinaggio di tutti i giorni".