Papa: i potenti non vogliono la pace Si arricchiscono grazie alla guerra

Il Santo Padre Papa ha parlato di chi "vende le armi all'uno contro l'altro e poi anche all'altro contro il primo". "Voi sapete - ha detto ai circa 7.000 bambini riuniti nell'Aula Paolo VI - che è la cupidigia che ci fa tanto male. La voglia di avere di più, di più, più denaro. E quando noi crediamo che tutto gira intorno al denaro".



"Il sistema economico gira intorno al denaro - ha proseguito - non intorno alla persona, all'uomo e alla donna: si sacrifica tanto e si fa la guerra per difendere il denaro".



"Per questo tanta gente non vuole la pace - ha aggiunto -: si guadagna di più con la guerra. Si guadagnano i soldi, ma si perde la vita, si perde la cultura, l'educazione e tante altre cose. Un anziano prete che conoscevo diceva questo: 'il diavolo entra per il portafogli'. Per la cupidigia, ed è per questo che tanti non vogliono la pace".