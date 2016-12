Papa: "Guerra dovunque, oggi più che mai abbiamo bisogno di pace"

"C'è guerra dappertutto. Abbiamo bisogno di pace". E' l'appello lanciato ai fedeli da Papa Francesco, che ha annunciato che martedì prossimo sarà ad Assisi per l'incontro interreligioso, "a trent'anni da quello storico convocato da san Giovanni Paolo II". Il Santo Padre ha invitato tutti a pregare per la pace dicendo: "Ognuno a modo suo e quanto può, ma preghiamo tutti per la pace. Oggi più che mai".