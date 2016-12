13:43 - Nel suo messaggio ai partecipanti al XIV summit dei Premi Nobel per la Pace, in corso a Roma, Papa Francesco si è detto "profondamente grato per l'impegno dei partecipanti al vertice per promuovere la pace e la fratellanza tra i popoli, e per il loro impegno nella ricerca di soluzioni ai conflitti dei nostri giorni". All'incontro partecipa anche il Dalai Lama.