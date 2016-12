Papa Francesco: "Umanità ferita da ingiustizia, odio e avidità"

"La carne dell'umanità è ferita dall'ingiustizia, dalla sopraffazione, dall'odio e dall'avidità ma lo Spirito Santo ci dà la forza per essere lievito di comunione, di consolazione e di misericordia". Lo ha detto il Papa all'Angelus mettendo in evidenza che "il nostro essere a immagine e somiglianza di Dio-comunione ci chiama a comprendere noi stessi come esseri in relazione e a vivere i rapporti interpersonali nella solidarietà e nell'amore".